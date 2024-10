Incidente stradale sulla SP498, nel comune di Romano di Lombardia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Questa mattina, intorno alle ore 9:46, i Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo e i Volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP498, in direzione Como, nel comune di Romano di Lombardia. Un camion trasportatore, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi in un torrente adiacente alla strada. Il conducente è stato prontamente affidato alle cure mediche. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e, con l’ausilio della gru, provvederanno a riportarlo su strada.