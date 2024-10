Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEELLE MARCHE

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18:30 in via Trieste, ad Ancona, per spegnere un incendio scoppiato in cucina all’interno di un appartamento situato al secondo piano di un edificio. Sul posto due squadre, con il supporto di un’autoscala, sono riuscite a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area colpita. Il proprietario dell’appartamento è stato affidato alle cure del personale del 118 per gli accertamenti necessari.