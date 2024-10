“Gli Elefanti” a Roma: il corto del regista-vigile del fuoco Antonio Maria Castaldo girato tra Jesi, Montecarotto e Poggio San Marcello

Spread the love

Nell’ambito de “Le Marche ad Alice nella Città”, kermesse inserita all’interno della Festa del Cinema di Roma, è stato proiettato il cortometraggio “Gli Elefanti”, opera realizzata dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, unitamente alla Direzione centrale VV.F. per la formazione e alla Direzione regionale VV.F. Marche, con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

L’ultimo lavoro del regista-vigile del fuoco Antonio Maria Castaldo che, come si ricorderà è stato interamente girato in provincia di Ancona, tra i comuni di Jesi, Montecarotto e Poggio San Marcello, offre un racconto intimo e profondo di una squadra dei vigili del fuoco impegnata in una situazione emergenziale, mediante immagini, emozioni, decisioni e silenzi.

Il cortometraggio è stato proiettato nella Capitale presso l’auditorium Parco della Musica, alla presenza del vice Prefetto Angelina Tritto, Capo Ufficio di staff dell’Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento, del Direttore regionale del Lazio Ennio Aquilino, del Direttore Regionale Marche Cristina D’Angelo e del Presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini.

Folta la presenza di pubblico nella platea dell’auditorium, che ha seguito con interesse la sceneggiatura apprezzandone la realizzazione e decretandone il successo con un lungo applauso che ha tributato il giusto complimento a tutti coloro che sono stati impegnati nella realizzazione.

