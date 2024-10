Minturno, incendio in una palazzina: salvate due donne e una neonata

Spread the love

RAINEWS – Un incendio è divampato in un appartamento a Minturno, in provincia di Latina. E’ successo nella mattina del 29 ottobre, quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione al primo piano della palazzina, bloccando su un terrazzo una mamma e la sua bambina di pochi mesi, e un’altra donna su un balcone del palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scauri e vigili del fuoco che, con l’autoscala, hanno salvato le due donne e la neonata.

Le tre persone non risultano ferite o intossicate, ma sono state trasportate in ospedale a Formia a scopo cautelativo. Sono in corso le indagini per fare luce sulle cause dell’incendio.