Cerimonia commemorativa del 70° anniversario del reparto volo dei Vigili del fuoco

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 29 ottobre, presso l’hangar VVF di Ciampino si è svolta la cerimonia conclusiva per il 70° anniversario della componente aerea dei Vigili del Fuoco.

Alla presenza del Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, del Capo Dipartimento Renato Franceschelli e del Capo del Corpo Nazionale Carlo Dall’Oppio, il conduttore Massimiliano Ossini, ha presentato l’evento con grande partecipazione di fronte ad una platea di circa 200 persone composta da personale operativo, in quiescienza, da familiari di vittime del dovere, da autorità in rappresentanza delle altre istituzioni dello Stato e da una nutrita presenza di Studenti dell’Istituto Nobile Aviation College.

I video commemorativi hanno narrato la storia della componente aerea e illustrato l’attività operativa moderna suscitando grande emozione nel pubblico presente.

Nel corso degli interventi istituzionali il Capo del Corpo ha ricordato come la componente aerea sia nata dall’idea futuristica di utilizzare i primi elicotteri in campo civile e in particolare nelle attività di soccorso tecnico svolte dai Vigili del fuoco. Da allora, l’utilizzo sempre più frequente ed efficace degli elicotteri, ha portato i Vigili del fuoco a gestire la flotta aerea civile più numerosa in Italia.

Il Capo Dipartimento ha sottolineato come lo svolgere della cerimonia proprio all’interno dell’hangar ha dato maggior lustro ed emozione all’evento grazie ad una scenografia d’eccezione composta dai mezzi aerei schierati. Nell’intervento ha poi voluto ricordare con commozione tutti gli equipaggi caduti nell’adempimento del loro dovere. Commozione condivisa dai tanti parenti delle vittime presenti.

Il Sottosegretario ha voluto portare all’attenzione come l’impegno dello Stato sia sempre costante e presente grazie a importanti finanziamenti finalizzati al rinnovamento della flotta e al suo mantenimento. Nel terminare il proprio intervento ha ringraziato tutto il personale dei Vigili del fuoco, in particolare la componente aerea per l’impegno nell’affrontare i vari scenari emergenziali del paese.

Al termine della presentazione il presentatore Ossini ha invitato tutti i presenti a visitare la mostra statica di mezzi, fotografie e memorabilia del reparto volo.