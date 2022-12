Genova, dopo la frana in via Posalunga i Vigili del fuoco accompagnano i residenti a recuperare beni di prima necessità

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata di ieri, 26 dicembre, sono iniziate le operazioni di recupero beni di prima necessità nei condomini di vita Posalunga interessati dalla frana avvenuta la vigilia di Natale. I Vigili del fuoco avevano evacuato un’intera palazzina di trentasette unità abitative e altre tre del condominio adiacente, una decisione concordata con il geologo del comune. Con orari e modalità concordate, i residenti, ospitati negli alloggi provvisori, offerti dal comune di Genova e dalla protezione civile, sono stati accompagnati dai Vigili del fuoco nelle proprie abitazioni per poter prendere beni indispensabili alla quotidianità. La polizia locale ha messo a disposizione il proprio furgone per permettere agli inquilini di prendere gli accordi di visita con i Vigili del fuoco. Prosegue, nel frattempo, l’opera di monitoraggio del fronte franoso, osservato ieri dall’alto grazie ai droni in dotazione al Corpo Nazioanle.