I vigili del fuoco a fianco dell’associazione “Sogni Onlus”: donati 3.300 euro

I vigili del fuoco a fianco dell’associazione “Sogni Onlus” che realizza attività a sostegno di bambini e ragazzi malati oncologici. Nei giorni scorsi, nel corso di un incontro presso la sede del Comando Provinciale in Strada Valnure a Piacenza, è stato consegnato il ricavato dell’iniziativa svolta in occasione della Festività della Epifania – quando la sede dei vigili del fuoco ha aperto le porte ai cittadini – durante la quale sono state raccolte donazioni volontarie per sostenere le attività dell’associazione.

