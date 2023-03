Dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Rieti 800 kg di aiuti per l’Ucraina

Spread the love

Ottocento chilogrammi e 3.600 chilometri di solidarietà per il popolo ucraino in occasione della tragica ricorrenza di un anno dall’invasione della Federazione russa in Ucraina. Il grande cuore dell’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale – Sezione di Rieti – ha promosso ed organizzato una raccolta benefica di generi alimentari in scatola non deteriorabili, indumenti termici e gruppi elettrogeni per un peso complessivo di oltre 800 chilogrammi.

L’intero materiale è stato caricato all’interno di un furgone partito da Rieti lo scorso 4 febbraio e che – dopo aver percorso 1.800 chilometri – ha raggiunto la frontiera ucraina per il deposito di derrate alimentari, vestiario e dei preziosi gruppi elettrogeni. Qui – Enzo Santopinto e Roberto Bellosono due simpatizzanti dell’Associazione reatina presieduta dal vigile del fuoco in congedo, Antonio Serilli – sono stati ricevuti da Iryna Rabarska, direttrice della fondazione di beneficenza “Pure in heart”, ente impegnato nel sostegno e nell’assistenza del popolo ucraino martoriato dalla guerra.

rietilife.com