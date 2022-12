“Cronache dalle macerie” – presentazione del libro di Stefano Zanut

Spread the love

libreria del Touring Club di Roma, alle 17. – Interverrà Stefano Zanut, vigile del fuoco e autore del libro, insieme all’architetto Elisabetta Schiavone, consigliere provinciale AISM Sezione di Ascoli Piceno.- In collaborazione con Nuovadimensione Editore.

Sono compagni silenziosi della nostra quotidianità di cui ci accorgiamo solo quando l’emergenza occupa tutto lo spazio dei nostri pensieri. E allora che i vigili del fuoco appaiono, tempestivi e discreti, per poi, una volta compiuto il loro dovere, tornare invisibili fino alla prossima richiesta d’aiuto. Le “Cronache dalle macerie” qui riunite raccontano il dietro le quinte del lavoro dei soccorritori durante le tragiche settimane dei terremoti che hanno scosso il Centro Italia tra l’agosto e l’ottobre del 2016. Sono il frutto di oltre trenta testimonianze orali che Stefano Zanut ha raccolto tra i suoi colleghi impegnati ad Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Norcia e in tanti altri posti ancora, e che per la prima volta svelano un mondo sconosciuto ai più, dove le competenze tecniche si mescolano al calore umano. Piccole grandi storie di emergenza quotidiana, fatte di emozioni e adrenalina, di coraggio e paura, di solidarietà data e ricevuta.