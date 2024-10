Maneggia cavo di una prolunga, 37enne muore folgorato nella sua abitazione

Spread the love

RAINEWS.IT – Un uomo di 37 anni è morto folgorato all’interno della sua abitazione a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, probabilmente a causa del cattivo funzionamento del sistema elettrico interno. La vittima è Luca Orlando, investito da una scarica elettrica mentre stava maneggiando il cavo elettrico di una prolunga nella sua abitazione. L’uomo era in casa insieme alla compagna e ad uno zio. Vani i tentativi del personale sanitario del 118 di rianimarlo. Sul posto insieme ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’intervento ha consentito di mettere in sicurezza l’area. In corso verifiche da parte dei tecnici Enel.