Cane rimane intrappolato a 12 metri sotto terra per 8 giorni: Vigili del Fuoco e volontari rischiano la vita e lo mettono in salvo

Spread the love

Il cane si trovava su una collina vicino Halifax, in Inghilterra, quando all’improvviso è caduta dentro una spaccatura che l’ha condotta a circa 12 metri di profondità. I soccorsi sono stati subito allertati ma i macchinari utilizzati riuscivano a perforare 15 centimetri ogni ora, rimanendo ben distanti dalla posizione di Rose, che nel frattempo veniva nutrita e idratata tramite un tubo.

I vigili del fuoco hanno provato in diversi modi a liberarla, ma il varco in cui si era infilata era stato giudicato troppo stretto.

È stata intrappolata per otto giorni in una parete rocciosa dopo esserci scivolata dentro, ma lo sforzo congiunto di vigili del fuoco e di un gruppo di volontari arrivato da lontano per soccorrerla ha regalato un lieto fine a questa storia. La cagnolina Rose, un incrocio di Jack Russell, ha tenuto con il fiato sospeso moltissime persone che ogni giorno si collegavano sui social per ricevere aggiornamenti sulle operazioni di salvataggio. Per fortuna è stata salvata e portata urgentemente dal veterinario, che l’ha rimandata a casa, dove giorno dopo giorno si sta riprendendo da quella terribile esperienza.

https://www.leggo.it/esteri/news/cane_intrappolato_12_metri_8_giorni_salvata_volontari_inghilterra_oggi_31_10_2024-8450140.html