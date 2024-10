Spread the love

Le squadre dei vigili del fuoco di Biella sono intervenute il 31 ottobre per un incendio a Cavaglià in un capannone adibito a maneggio e deposito rotoballe. La struttura è stata coinvolta quasi totalmente dalle fiamme. Per spegnere il rogo sono intervenuti altri mezzi in supporto dai comandi vicini, tra cui altre due autobotti e un’autoscala. Tutti gli animali presenti al momento dell’incendio sono stati messi in salvo. Sul posto anche il personale del 118.

Cronaca: grosso incendio in capannone nel biellese.