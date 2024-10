VIDEO – Trovato dai Vigili del Fuoco e soccorso alpino il corpo senza vita dell’uomo disperso on zona MONTE ARCOSU

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dopo 5 giorni di ricerche, i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno trovato questa mattina a valle del rifugio sul Monte Arcosu il corpo senza vita dell’uomo disperso durante il maltempo che aveva colpito il 26 ottobre le province di Cagliari e Oristano. Sono attualmente in atto le operazioni di recupero con l’impiego dell’elicottero Drago 143.

Nelle operazioni il Corpo nazionale è intervenuto con sommozzatori, fluviali, cinofili, esperti in topografia applicata al soccorso, droni dotati di termocamera, squadre con sistema Dedalo e con sistema IMSI catcher in grado di rintracciare telefoni in assenza di segnalI.