Contro un’auto e una staccionata, grave un uomo di Orzinuovi

Grave incidente nelle primissime ore della giornata a Orzinuovi. Un uomo di 26 anni è stato portato in condizioni critiche all’ospedale Civile dopo essere finito prima contro una staccionata e poi contro un’auto in via Milano, di fronte alla discoteca River.

Da quanto si apprende il 26enne era andato ad accompagnare a casa un amico a Soncino e stava tornando al party dove aveva trascorso la notte, per terminare i festeggiamenti di Halloween al locale della Pedrera. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della sua Volkswagen Golf, finendo poi contro una staccionata e infine contro con una Panda che passava sull’altro lato della strada.

Il tutto è successo stamattina alle 5.15 sulla strada che corre parallela a via Milano, di fronte alla discoteca River. Le sue condizioni sono apparse preoccupanti ai soccorsi che sono arrivati immediatamente sul posto, tanto da rendere urgente l’intervento dell’elisoccorso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco di Orzinuovi, l’ambulanza da Soncino, i carabinieri di Camisano e la radiomobile di Crema. Il giovane era da solo sulla sua automobile. Illeso l’autista della Panda.

