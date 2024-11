Incidente stradale tra un’autovettura e uno scooter con a bordo 2 persone. Il conducente del ciclomotore è deceduto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

TOLENTINO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 20.45 circa per un incidente stradale lungo via Sandro Pertini all’altezza dell’incrocio con la SP 53. Coinvolta un’autovettura e uno scooter con a bordo 2 persone. Il conducente del ciclomotore, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del 118 è deceduto, mentre il passeggero è stato condotto all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. La squadra VVF ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli. Durante le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tolentino per i rilievi.

Dal Comando di Macerata