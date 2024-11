Incidente a Pralormo: auto piomba nella scarpata, due ragazzi feriti in ospedale

Spread the love

Un incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, domenica 3 novembre 2024, sulla provinciale 134 (denominata in quel tratto via Carmagnola) a Pralormo. Un’auto è piombata in una scarpata a bordo carreggiata facendo un volo di circa quattro metri. Fortunatamente, i due ragazzi che erano bordo non hanno riportato danni gravi anche se sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Chieri. A estrarle dall’abitacolo della vettura sono stati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Chieri e Santena. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Chieri, che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente.

https://www.torinotoday.it/cronaca/incidente-stradale/carmagnola-pralormo-3-novembre-2024.html

© TorinoToday