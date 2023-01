Spread the love

L’azienda SŽ-Infrastruktu ha confermato che sulla linea ferroviaria Metlika-Lubiana vengono regolarmente rimossi i rami degli alberi che invadono i binari. Quel punto in particolare attraversa un’area forestale. A causa delle difficili condizioni meteorologiche, questo controllo non è però stato effettuato nella giornata in cui poi è avvenuto l’incidente.

urban life