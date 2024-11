I topi ci sono sempre: consapevolezza e prevenzione!

Spread the love

CESARE BALSAMINI

Sempre tenere alta la guardia perché gli “amici topi” non ci lasciano mai! E’ il consiglio del nostro esperto in derattizzazioni, Cesare Balsamini!

Salutate le zanzare, in inverno i topi non ci lasciano mai e ci sono sempre anche quando non li vediamo. Possono provocare malattie ed arrecare danni incredibili fino alla rovina di 1/3 della produzione alimentare mondiale. Possono, ad esempio, contaminare i cereali, soprattutto in alcune parti del mondo, provocando carestie.

“I topi sono tra le principali cause della fame del mondo – ha evidenziato Cesare Balsamini – e non dobbiamo trascurare mai la loro presenza dall’ambito familiare, condominiale fino ad un contesto industriale: avere consapevolezza e fare prevenzione”! Per non parlare dell’intera città di Roma dove il nostro Cesare interviene sempre al meglio! Ricorrere ai veleni è l’ultima ratio e l’uso di trappole moderne con il supporto dei suoi consigli possono farci trovare la soluzione ideale, a beneficio nostro e dell’intera società. Con la scelta operativa più giusta si combatte il proliferare dei topi!

Per info. Cesare Balsamini Tel. 338 9485570