Celebrazioni della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CAGLIARI

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari hanno partecipato questa mattina alla cerimonia del “Giorno dell’Unità Nazionale delle Forze Armate” che si è tenuta presso il Parco delle Rimembranze in via Sonnino a Cagliari. Alla cerimonia, durante la quale è stata deposta la corona al monumento ai Caduti, erano presenti le Autorità Civili, Religiose e Militari interforze.

Al termine della cerimonia le autorità hanno fatto visita ai due stand espositivi che il Comando dei Vigili del fuoco ha allestito presso la Legione dei Carabinieri, in cui venivano illustrate le attrezzature in utilizzo presso il Corpo Nazionale in caso di interventi non convenzionali (Nucleare Batteriologico Chimico e Radiologico) e per i soccorsi in ambiente Speleo Alpino Fluviale.