Messa in sicurezza di un fusto contenente perossido organico che, a seguito di una reazione chimica, si era gonfiato pericolosamente

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella zona industriale delle Noghere a Muggia in un’azienda che tratta vernici, per mettere in sciurezza un bidone contenente perossido organico che, a seguito di una reazione chimica, si era gonfiato pericolosamente. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto con la squadra del locale distaccamento, supportata dal nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e il funzionario di guardia della sede centrale del comando giuliano. I Vigili del fuoco hanno trasportato il fusto all’aperto, spostandolo dal magazzino dell’azienda e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza: apertura del fusto e travaso del contenuto in altri recipienti per il successivo smaltimento. Le operazioni sono terminate intorno alle 17.45.