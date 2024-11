 Incidente stradale – un autobus in servizio di linea è andato fuori strada finendo nel giardino di un condominio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 13.00 del 5 novembre, una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Gorizia, supportata dal funzionario di guardia e dall’autoscala del comando isontino, è intervenuta in via Brigata Re, poco prima della frazione di Lucinico, per un incidente stradale nel quale un autobus in servizio di linea è andato fuori strada finendo nel giardino di un condominio senza coinvolgere altri mezzi e né pedoni.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco e il personale sanitario hanno constatato che nel mezzo non c’erano passeggeri ma solamente l’autista per il quale il personale medico ha potuto solamente constatare il decesso.

La squadra VVF ha provveduto a mettere in sicurezza l’autobus, che era alimentato a GNL ( Gas Naturale Liquefatto) successivamente, con l’ausilio dell’autoscala, sono stati tagliati alcuni rami degli alberi che si trovavano nelle immediate vicinanze per permettere il recupero del mezzo. Ancora da accertare le cause dell’incidente che potrebbero essere riconducibili ad un malore dell’autista.