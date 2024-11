Spread the love

LIA ALBONICO – ARTICOLO PUBBLICATO SUL “FARO” N. 130

Ing. GIANCARLO CUGLIETTA – Dal 30 settembre c.a. ha assunto il nuovo incarico di Dirigente dell’Ufficio Gestione Tecnica Sedi e Alloggi di Servizio del CNVVF – Roma, della Direzione Centrale per l’Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali del Corpo Nazionale VVF.

In linea generale il nuovo ufficio si occupa della gestione tecnica delle sedi e degli alloggi di servizio sia per la loro corretta manutenzione ma anche per la realizzazione di nuove sedi e alloggi di servizio necessari per il personale vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale.

Inoltre la Direzione della transizione energetica, si occupa dello sviluppo e realizzazione di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, colonnine di ricarica di mezzi elettrici) presso le varie sedi di servizio del Corpo.

———————————–

L’esigenza di costituire il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici è scaturita dalla necessità di avere un organo tecnico, consultivo e propositivo, che si occupi di sicurezza tecnica riguardanti le problematiche di safety della transizione energetica al fine di individuare le soluzioni più adeguate alle problematiche connesse all’impiego dei nuovi sistemi energetici, allo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili, oltre che definire nel migliore dei modi il contrasto ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

Attraverso il Comitato si potranno favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR ed in particolare dalla seconda Missione, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che si occupa dei grandi temi inerenti l’agricoltura sostenibile, l’economia circolare, la transizione energetica, la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica degli edifici, le risorse idriche e dell’inquinamento e mira a migliorare la sostenibilità del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero.

Inoltre sta per essere avviato lo studio delle problematiche di sicurezza antincendio per il parcheggio dei veicoli ad alimentazione elettrica nelle autorimesse oltreché di quelli alimentati a combustibili alternativi (H2 e GNL).

Appunti tratti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco