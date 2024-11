Incendio alle case popolari: 15 intossicati dal fumo, tra cui anche 5 bambini. Nessuno è grave. Interdetto l’edificio

Spread the love

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in via Lussino, in Borgo Roma. Quindici persone (non 14 come inizialmente comunicato), tutte residenti nelle case popolari, sono state portate all’ospedale per inalazioni da monossido di carbonio: 8 persone, (tra cui fra cui 5 bambini e 3 adulti) all’ospedale di Borgo Trento, altre 6 a Borgo Roma, una a Villafranca. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza lo stabile e la polizia di Stato per le indagini.

Tra le ipotesi sulle cause del rogo ci sarebbe il malfunzionamento di una stufetta elettrica in un appartamento al terzo piano del civico 31 che risulta al momento inagibile. Presente anche un tecnico dell’Agec a supporto dei residenti evacuati.

Nessuna delle persone portate in ospedale risulta grave, già molti sono stati dimessi. Non per tutti è stata necessaria ossigeno terapia preventiva, nessun ricoverato nei reparti, tutti trattati nei Pronto soccorso. Era entrato con codice rosso, vista l’età, a Borgo Trento un neonato di tre mesi. Il bambino sta bene ed è in codice arancione in pronto soccorso pediatrico insieme ai tre fratelli.

