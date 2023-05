Interventi per avverse condizioni atmosferiche

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Il perdurare del vento non fa smettere di squillare i telefoni di sala operativa di e pertanto il dispositivo è stato potenziato richiamando 12 unità che si sommano a quelle in servizio x far fronte alle richieste per lo più provenienti dall’area impparina, tegole alberi pali pericolanti tetti develti lamiere di edifici non, manutenuti, staccati dal vento. L ‘autogrù sta ora intervenendo a vittoria x un tetto divelto, altri interverventi in coda circa 20, allo stato nn si registrano danni a persona.

————————————————–

I Vigili del Fuoco di Ragusa intervenuti, alle ore 19,50 di oggi, presso chiesa dell’Annunziata, a Comiso, per alcuni elementi pericolanti del ponteggio montato sulla cupola della chiesa. Personale VVF ha provveduto ad eliminare gli elementi in imminente pericolo di caduta e ha disposto, tramite ufficio tecnico comunale, il transennamento e l’interdizione al passaggio veicolare e pedonale in prossimità della chiesa. Sul posto personale ufficio tecnico comunale e Polizia Locale.