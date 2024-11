Spread the love

Proseguono le complesse operazioni dei vigili de fuoco per il completo spegnimento dell’incendio e per la ricerca di una persona dispersa

VAL DI VIZZE. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 3 di questa mattina, 5 novembre, quando uno spaventoso incendio è divampato a maso Gitzl, in Alto Adige.

All’arrivo dei vigili del fuoco, l’edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo ha devastato la struttura, che sorge a San Giacomo di Vizze.

Proseguono anche in queste ore le complesse operazioni dei pompieri per il completo spegnimento dell’incendio e per la ricerca di una donna dispersa. La causa dell’innesco al momento non é ancora nota.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2024/devastante-incendio-nel-maso-foto-si-teme-per-la-vita-di-una-donna-vigili-del-fuoco-in-azione-per-cercare-la-persona-dispersa-e-domare-le-fiamme