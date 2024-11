Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

RILEVATO AGENTE URTICANTE – Alle ore 18.20 circa sono stati attivati i vigili del fuoco del comando di Como per Intervento di soccorso tecnico urgente presso esercizio commerciale McDonald di via Caio Plinio (portici) in Como per agente urticante non meglio identificato.

Fatte evacuare tutte le persone e il personale dipendente. Ispezionati i locali.

Non si segnalano intossicati trasportati in ospedale ma solo trattati in posto.

INCIDENTE STRADALE – Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in Tavernerio via Provinciale per incidente stradale, auto fuori strada contro palo della luce. In posto VVF Como, 118,

Polizia locale e Carabinieri per rilievi e viabilità. Strada attualmente chiusa