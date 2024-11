Riconsegna dei locali scolastici a Pantelleria

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 6 Novembre, si è svolto l’incontro tra il Comandante VF di Trapani Antonino Galfo, il Sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona e il Dirigente Scolastico Giuseppe Di Bartolo, per la simbolica riconsegna dei locali della scuola Materna “Collodi” di via Salibi di Pantelleria, utilizzati come sede logistica per l’intero mese di agosto dalla squadra VF per la campagna AIB (Anti Incendio Boschivo) 2024.



Alla breve cerimonia, ove i protagonisti sono stati i bambini che oltre a partecipare ad una piccola dimostrazione professionale dei Vigili del fuoco panteschi, nell’occasione hanno inneggiato la canzoncina “il pompiere paura non ne ha” e l’inno nazionale, hanno preso parte anche il Commissario Straordinario del Consiglio D’Istituto Franco Pavia e il rappresentante dell’Ente Parco di Pantelleria Carmine Vitale.