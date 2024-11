Spray al peperoncino a scuola, studenti intossicati. Evacuata l’intera classe. Venti soccorsi, 8 ricoverati

Spread the love

VERONA – Sono dodici i ragazzi soccorsi dopo essere stati intossicati da spray al peperoncino. L’episodio è accaduto al Lorgana Pindemonte, istituto superiore in Corso Cavour, nel pieno centro storico di Verona. L’allarme è stato lanciato oggi 7 novembre alle 11.30 circa: l’intera classe è stata evacuata dalla scuola per prestare le necessarie operazioni di soccorso.

«Hanno spruzzato spray al peperoncino al Pindemonte in sede, siamo stati tutti male, c’erano tutti che tossivano», riporta un messaggio nelle stories Instagram della pagina Welcome to Verona.

Sul posto sono intervenuti quattro mezzi del Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

