Tragico incidente in Puglia, 4 morti in uno scontro frontale: 3 erano militari dell’Esercito

Quattro persone sono morte e due sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 100 Taranto-Bari, dopo lo svincolo per Mottola. Fra le vittime, tre militari dell’Esercito. Si tratterebbe di bersaglieri in servizio nel settimo reggimento ad Altamura.

Viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla insieme ad altri due colleghi rimasti feriti e condotti all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La Multipla si è scontrata frontalmente con un minivan, il cui conducente figura pure tra le vittime. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tecnici dell’Anas. Rilievi sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

https://www.lacnews24.it/italia-mondo/tragico-incidente-in-puglia-4-morti-tra-cui-3-bersaglieri-dell-esercito_180940/