Turisti intrappolati in chiesa, liberati dai vigili del fuoco

Spread the love

Urbino, 27 novembre 2023 – Due turisti sono rimasti chiusi, questa mattina poco dopo le 11, nella chiesa di San Domenico a Urbino, nella centralissima piazza Rinascimento. A liberarli i vigili del fuoco perché la serratura si era bloccata. Si tratta di una coppia greca arrivata nella città ducale per far visita al figlio che si trova a Urbino per gli studi universitari.

Un lunedì mattina da turisti e tra una visita è l’altra arrivano in zona universitari. I due decidono di visitare la chiesa ma non sapevano che è chiusa al pubblico, quindi vedendo la porta aperta sono entrati. Un malinteso che però è stato perfetto nei tempi d’azione: erano in corso le pulizie e proprio in quell’istante la persona addetta era uscita, non vedendo entrare la coppia.

il resto del carlino