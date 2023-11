Caserta, scontro tra mezzi pesanti sulla Telesina. Traffico bloccato per le operazioni di soccorso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella serata di ieri una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta sulla SS Telesina, nel comune di Gioia Sannitica, per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due autoarticolati. I mezzi pesanti dopo lo scontro sono finiti fuori strada con il rimorchio di uno dei due posto di traverso sulla strada.

Uno dei due conducenti è riuscito ad uscire da solo dall’abitacolo, mentre il secondo è stato salvato dai Vigili del Fuoco che per liberarlo hanno dovuto tagliare le lamiere della cabina con le attrezzature in dotazione. Una volta estratto, l’uomo è stata consegnato alle cure del 118 presente sul posto per essere trasportato in ospedale con l’ambulanza.

A supporto, è intervenuta anche una squadra dei del distaccamento dei Vigili del fuoco di Telese. Durante le operazioni di soccorso e le successive di messa in sicurezza dei mezzi pesanti per la loro rimozione, le Forze dell’ordine hanno interrotto il transito in entrambe le direzioni.