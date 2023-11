Uomo di 38 anni travolto dal treno a Inverigo: circolazione ferroviaria sospesa

Spread the love

L’incidente questa mattina 28 novembre all’altezza del passaggio a livello di Inverigo in via Magni. Un uomo è stato travolto dal treno delle 7.02 diretto a Milano. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto. Si è appreso che sarebbe inciampato mentre tentava di attraversare i binari e che sia stato trascinato per diversi metri agganciato al convoglio. L’uomo ha 38 anni ed è di Inverigo e le sue condizioni sarebbero disperate. Oltre ai vigili del fuoco e al 118 anche l’elisoccorso è decollato da Como in codice rosso e ha trasportato i 38enne all’ospedale San Gerardo di Monza.

