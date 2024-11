Gino Panaiia, trovato il corpo del 25enne nel Naviglio Pavese: era scomparso ad Halloween

Spread the love

È stato ritrovato il corpo di Gino Panaiia. I Vigili del Fuoco di Milano nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 novembre 2024, hanno rinvenuto un cadavere nelle acque del Naviglio, al confine tra le province di Milano e Pavia. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, si tratterebbe proprio del corpo del 25enne scomparso da Zibido San Giacomo. La zona non è tanto lontana dall’area dove le ricerche si sono concentrate in questi giorni, fino a quando non sono state interrotte mercoledì. Il cadavere è stato visto riaffiorare in acqua. Potrebbe essere stato trasportato lì dalla corrente del Naviglio Pavese.

