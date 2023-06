Terremoto a Siena: chiuse alcune strade del centro e danni al Battistero

Spread the love

A causa di un distacco di materiale laterizio, il Comune di Siena ha disposto oggi, mercoledì 28 giugno, la chiusura in entrata e in uscita di Porta Tufi. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Municipale di Siena. Al momento la circolazione è consentita solo per i pedoni. E’ stata subito attivata una ditta specializzata che arriverà presso la struttura nella serata di oggi per valutare la situazione e rimettere in sicurezza l’area.

La scossa di terremoto, verificatasi intorno alle 12,19, era di magnitudo 3.7 ed è stata avvertita nella provincia di Siena. L’epicentro, secondo i dati dell’Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri.

