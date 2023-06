Lutto ad Avellino, è morto il vigile del fuoco Ciro Esposito

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Lutto nelle fiamme rosse ad Avellino: è morto Ciro Esposito, capo reparto dei vigili del fuoco irpini. La comunità è rimasta sotto shock dopo aver appreso la notizia. Lo riporta Avellino Today. Tanti i messaggi di cordoglio per l’uomo.

La vittima è ricordata come un esempio di dedizione e professionalità al lavoro. Lascia un vuoto incolmabile nella famiglia dei vigili del fuoco e in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. L’ultimo saluto al pompiere si terrà nel pomeriggio di domani presso la Chiesa della Madonna del Carmine ad Atripalda: “Che la sua anima possa riposare in pace, mentre la nostra comunità si unisce nel ricordo di un uomo straordinario che ha dedicato la sua vita a proteggere gli altri”, recita uno dei messaggi di cordoglio.