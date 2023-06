Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

All’interno del Centro Operativo Nazionale si è svolta la cerimonia di nomina del nuovo Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’ing. Carlo Dall’Oppio, nominato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023, assumerà l’incarico il primo luglio, quando l’Ing. Parisi lascerà il servizio per raggiunti limiti d‘età.

Presenti alla cerimonia il Sottosegretario all’Interno Prisco, il Capo Dipartimento Lega oltre a tutti i Direttori Centrali e Regionali collegati da remoto.

Il Prefetto Lega ha prima ringraziato l’ing. Parisi per i due anni trascorsi insieme alla guida del Vigili del Fuoco e per la fattiva collaborazione che ha prodotto importanti risultati per il Corpo Nazionale. “Far camminare insieme il mondo prefettizio a quello operativo dei Vigili del fuoco è stato quel valore aggiunto che ha permesso al Dipartimento di eccellere in Italia e all’estero sulle tante tematiche di cui si occupa. Eccellenza riconosciuta da parte di tutti al Corpo Nazionale”.



Ha poi salutato l’ing. Carlo Dall’Oppio nella nuova veste di Capo del Corpo Nazionale a cui ha augurato un buon servizio certa che la sua esperienza maturata sul territorio, compresa la recente emergenza legata al maltempo in Emilia Romagna, segnerà per il Corpo una nuova stagione, un plus, ma nel segno della continuità di quanto seminato in questi anni.

A seguire il Capo del Corpo uscente ha ringraziato tutti i colleghi presenti in sala e on line per il supporto e l’aiuto ricevuto durante gli anni in cui ha avuto il privilegio di guidare i Vigili del fuoco. Ha raccontato i suoi 37 anni di servizio come un viaggio emozionante, dal nord al sud dell’Italia, durante i quali ha avuto la fortuna di trovare sempre risorse uniche, elevate capacità professionali e soprattutto l’umanità e l’altruismo che i Vigili del fuoco dimostrano in ogni circostanza. “A Carlo mi lega un’amicizia e un affetto particolare che fin dalle prime collaborazioni si è dimostrato un grande professionista dedito al servizio del Corpo Nazionale e della cittadinanza”.

Per questi motivi per me è un vero onore poter “passare” i gradi a Carlo Dall’Oppio. Devo però ringraziare la rappresentanza governativa per la forte attenzione riservata ai vigili del fuoco che si è tradotta in incrementi di strutture e personale fra i più importanti nella nostra storia. Devo soprattutto ringraziare il prefetto Laura Lega, alla quale mi lega un affetto particolare, e con la quale, grazie a due caratteri diversi ma complementari, siamo riusciti a ottenere risultati sorprendenti frutto di impegno e determinazione comuni.” Rivolgendosi poi all’Ing. Dall’Oppio gli ha prospettato un periodo entusiasmante ma di grande impegno per portare a termine i tanti progetti iniziati, ricordando di poter fare affidamento su un gruppo di Direttori Centrali di grande professionalità e di alta preparazione.

Prendendo la parola, l’Ing. Dall’Oppio ha raccontato la sua recente esperienza legata al maltempo in Emilia Romagna condividendo il plauso ricevuto da tutte le forze politiche e dai cittadini e ringraziando i Direttori Regionali per gli aiuti in termini di mezzi e uomini che sono stati da loro messi a disposizione. “Venendo dal territorio, per me oggi è come il primo giorno di scuola, in questa nuova esperienza romana e per questo motivo ascolterò molto i Direttori Centrali per dare continuità alle azioni intraprese fino ad oggi dal Corpo Nazionale.

Infine, il Sottosegretario Prisco ha voluto ringraziare l’Ing. Parisi per il modo in cui ha saputo interpretare il ruolo di Capo del Corpo con umanità e vicinanza al personale non solo a livello centrale ma soprattutto a livello periferico. Vero punto di riferimento per tutti i Vigili del fuoco senza distinzione di categoria o di provenienza. “E’ per me un onore aver potuto lavorare insieme a lui, con la sua esperienza e la sua umanità”. “Sono felice – ha proseguito – che il Consiglio dei Ministri abbia conferito all’Ing. Dall’Oppio questo nuovo incarico anche per le sue grandi doti di organizzazione dimostrate durante l’emergenza maltempo in Emilia Romagna. A lui tocca una nuova sfida meno emergenziale ma altrettanto complessa, ovvero coniugare le esigenze di programmazione e di visione del centro e del vertice dell’amministrazione con le esigenze che ben conosce del territorio, delle strutture e del personale potendo contare sempre sulla grande esperienza e qualità del Capo Dipartimento Lega. Ci attendono altre e numerose sfide. Dovendo sempre tener conto da un lato della qualità e il benessere del nostro personale e dall’altro fornire un servizio sempre più efficiente alla cittadinanza”.