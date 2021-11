Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco alle ore 14.50 in Via Castelnuovo per un veicolo finito nel torrente Cosia. I Vigili del Fuoco di Via Valleggio intervenuti con due squadre, hanno provveduto al recupero dell’autovetura con l’ausilio di autogrù. Il conducente dopo l’impatto abbandonava l’autovettura