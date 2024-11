Incastrato con un parapendio a 10 metri di altezza, in salvo 54enne

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15:50, nel comune di Almenno San Bartolomeo, una squadra dei Vigili del Fuoco di Dalmine, insieme ai SAF (Speleo Alpino Fluviale) di Bergamo e a un elicottero proveniente da Malpensa con tre soccorritori SAF a bordo, è intervenuta per portare in salvo una persona rimasta incastrata con il parapendio tra i rami di un albero, a circa 10 metri di altezza. La persona coinvolta era cosciente e in buono stato di salute. Poiché non è stato possibile effettuare il recupero tramite verricello, i soccorritori hanno eseguito una manovra SAF da terra per riportarla a terra in sicurezza.