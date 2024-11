Bloccata da tre giorni su uno sperone di roccia, cagnolina salvata dai vigili del fuoco

Spread the love

è stata salvata dai tecnici Saf la cagnolina Kira, un esemplare di razza spinone, che, da tre giorni, era bloccata su uno sperone di roccia friabile, all’interno di due profondi canaloni nei boschi al di sopra della frazione di Noiaris, a Sutrio.

Un intervento complesso che è durato circa 8 ore. I tecnici Speleo Alpino Fluviali del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo e della centrale di Udine hanno tentato il tutto e per tutto per salvare l’animale che si era allontanato per inseguire un animale selvatico e poi si era ritrovato bloccato su uno sperone di roccia, senza cibo e senza acqua. La squadra di soccorritori, dopo aver individuato Kira, ha iniziato la risalita di un ripido canale per circa 250 metri di dislivello.

