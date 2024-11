Ragazza di 15 anni si lancia dal balcone di casa, soccorsa e trasportata in ospedale

Spread the love

Una ragazza di 15 anni è caduta dal balcone di casa da un edificio in via Imperatore Federico a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno soccorsa sui tetti di alcuni box. La ragazza si è lanciata dal quinto piano. I vigili del fuoco sono riusciti ad arrivare ai box accedendo da un condominio in via Sampolo, quindi dopo avere raggiunto la ragazza hanno provveduto al recupero affidandola al personale medico del 118. La ragazza è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Villa Sofia. Le indagini sono condotte dalla polizia.

https://www.blogsicilia.it/palermo/ragazza-cade-balcone-indagini/1074812