Livorno, tragedia alla Rosa: aiuto-cuoco muore a 65 anni soffocato

LIVORNO. È morto a 65 anni soffocato dal fumo di una sigaretta lasciata accesa, con il principio di incendio che nel frattempo aveva attaccato alcuni arredi. Tragedia in via Machiavelli, nel quartiere della Rosa, dove ieri ha perso la vita Mauro Serpan, ex aiuto-cuoco in vari ristoranti della Toscana e in Romagna ma purtroppo, da tempo, costretto a muoversi in carrozzina perché tetraplegico.

Abitava da solo, Mauro, ed è stato trovato cadavere nel bagno del suo appartamento al primo piano di un condominio dalla sorella, avvertita da una vicina perché da una delle finestre usciva il fumo. La donna, una volta entrata nell’abitazione con le chiavi che le aveva lasciato il fratello, è dovuta subito uscire per l’aria diventata irrespirabile e ha dovuto attendere i vigili del fuoco, già avvertiti attraverso il 112.