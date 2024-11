Incendio nel piazzale di un capannone, intervento dei Vigili del Fuoco ad Annone

Spread the love

Paura e pronto intervento dei vigili del fuoco ad Annone Brianza per spegnere l’incendio divampato nel piazzale di un capannone. Il rogo ha avvolto il materiale che si trovava appunto nell’area esterna dello stabile.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre. I pompieri del comando di Lecco sono entrati in azione con un’autopompa serbatoio e un’autobotte. Alle 10.30 l’intervento per sedare fiammne e fumo è ancora in corso. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.