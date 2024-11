Infrastrutture Critiche per la Sicurezza: 50 anni di Servizio Telecomunicazioni del CNVVF dalla Radio alla Cyber

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

L’evento del 20 novembre 2024 esplorerà l’evoluzione del Servizio Telecomunicazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, evidenziandone

il ruolo cruciale come infrastruttura critica per la sicurezza del Paese.

Durante la mattinata, tracceremo le tappe fondamentali che lo hanno trasformato negli anni e ne discuteremo le prospettive future, in un contesto tecnologico in continua evoluzione. Tra le sfide, l’utilizzo dei sistemi radio in ambienti chiusi, la digitalizzazione dei sistemi e la gestione delle frequenze.

Uno spazio sarà poi dedicato all’evoluzione dei sistemi radio, essenziali per la comunicazione in situazioni di emergenza, e ai progetti tecnologici

attualmente in fase di sviluppo, volti a potenziare l’efficienza e l’affidabilità dei sistemi del CNVVF.

Particolare attenzione sarà riservata alla necessità di garantire resilienza e affidabilità dei sistemi di comunicazione, sia nelle attività quotidiane

che nelle emergenze più gravi. A testimonianza della complessità e della rilevanza di queste tematiche, parteciperanno al seminario esperti di diverse istituzioni: dall’Università Campus Bio-medico alla Rete Ferroviaria Italiana, dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza fino al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questa pluralità di competenze sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare per garantire l’efficienza e la sicurezza delle telecomunicazioni nel soccorso.