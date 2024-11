video – Un enorme incendio scoppia nel centro di Manhattan sul tetto di un grattacielo

Spread the love

Un enorme incendio è scoppiato sul tetto di un grattacielo nel centro di Manhattan, sollevando dense colonne di fumo che hanno invaso lo skyline di New York City.

L’incendio è stato notato per la prima volta dal tetto del The Set, un lussuoso condominio nella zona di Hudson Yards.

Giovedì poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco sono accorsi sul posto all’incrocio tra la 10th Avenue e la West 35th Street.

Fortunatamente, non ci sono state segnalazioni di feriti o vittime, con il FDNY che suggerisce che l’incendio sia iniziato in una sala macchine sul tetto dell’edificio. Circa 80 pompieri erano sulla scena, al lavoro per tenere le fiamme sotto controllo.

Nel frattempo, i newyorkesi hanno inondato i social media con le foto della scena drammatica, mentre l’inferno imponente diventava l’argomento di conversazione della città.

