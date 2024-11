A fuoco gli Orti urbani di Sassari, incendio doloso a Santa Maria di Pisa

Spread the love

Un incendio doloso ha colpito una delle costruzioni presenti negli orti urbani di via Paganini, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, a Sassari. Il rogo è divampato intorno alle 11 di questa mattina, causando gravi danni alla struttura.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Anche la polizia locale è arrivata tempestivamente per coordinare le operazioni e avviare le indagini. Sulla vicenda viene tenuto il massimo riserbo.

L’ipotesi più accreditata è che l’incendio possa essere stato doloso e, per fare chiarezza sull’accaduto, sono in corso le indagini. Gli agenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili per individuare i responsabili.

https://www.sassarioggi.it/sassari/incendio-sassari-orti-urbani-15-novembre-2024/#google_vignette