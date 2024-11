Pilota gravemente ferito dopo lo schianto aereo in un aeroporto gallese

Spread the love

Un pilota è rimasto gravemente ferito dopo che un aereo si è schiantato in un aeroporto in Galles. L’incidente è avvenuto all’aeroporto di Rhigos quando il pilota ha avuto problemi di carburante mentre cercava di far atterrare il piccolo aereo all’aeroporto di Rhigos vicino ad Aberdare , Rhondda Cynon Taf il 3 agosto.

Un rapporto dell’Air Accident Investigation Branch (AAIB) di questa settimana ha affermato che il pilota, un uomo di 77 anni, stava provando gli avvicinamenti all’aeroporto quando, al secondo avvicinamento, verso le 9.45 del mattino, ha ridotto l’acceleratore e ha acceso il riscaldamento del carburatore.

