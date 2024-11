Detenuto dà fuoco a una cella a Sassari, 7 agenti intossicati

Spread the love

ANSA – Notte di tensione nel carcere di Bancali, a Sassari, dove un detenuto ha provocato un incendio nella propria cella, bruciando i suppellettili e il materasso con il fumo che ha invaso la sezione dove sono rinchiusi centinaia di detenuti.

A renderlo noto è il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna Michele Cireddu.

“E’ stato provvidenziale l’intervento dei Poliziotti che sono riusciti a mettere in salvo l’autore del gesto, mettere in sicurezza i detenuti della sezione e domare l’incendio – aggiunge – Dalle prime frammentarie ricostruzioni pare che il detenuto abbia anche ostacolato i soccorsi, cercando di impedire agli agenti di entrare nella camera detentiva.

Dopo non poche difficoltà sono riusciti comunque ad accedere per accompagnare il detenuto in un luogo sicuro. I fumi hanno intossicato i 7 agenti intervenuti che sono stati poi trasportati al pronto soccorso di un ospedale cittadino e non si hanno ancora notizie sul loro attuale stato di salute2.