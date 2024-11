Verona: fiamme da un appartamento al primo piano, 2 intossicati portati in salvo dai vigili del fuoco.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nel primo pomeriggio di oggi, 18 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pitagora a Verona per un incendio appartamento in uno stabile di 4 piani.

Il fuoco si è sviluppato, intorno alle ore 14.45, nella camera da letto di un appartamento al primo piano, due le persone ricoverate in ospedale per accertamenti, non risultano altre persone coinvolte.

I vigili del fuoco giunti da Verona con tre mezzi, tra cui un autoscala, un autobotte e nove operatori, hanno lavorato per portare in salvo le due persone bloccate all’interno dell’appartamento e spegnere le fiamme che si sono sviluppate interessando parte del mobilio e l’arredamento dell’abitazione. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue in queste ore per effettuare il minuto spegnimento dei focolai ancora presenti e mettere in sicurezza lo stabile.

Sconosciute al momento le cause del rogo.