Esplosione in un palazzo a Civitavecchia, operaio folgorato: elitrasportato a Roma, residenti evacuati

Paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2024 a Civitavecchia dove, intorno alle ore 16 di oggi, si è verificata un’esplosione. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Civitavecchia. Elitrasportato d’urgenza al Sant’Eugenio un operaio rimasto folgorato dopo l’esplosione.

I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre 2024. Verso le ore 16 i vigili del fuoco del comando di Civitavecchia sono intervenuti in zona Campo Dell’Oro, in piazzale DI Vittorio. È qui che, all’interno di un palazzo, è avvenuta un’esplosione all’interno del vano scale di un condominio. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio che stava lavorando sul posto per installare la fibra ottica è rimasto folgorato dopo lo schianto. L’allarme è scattato immediatamente.

Non appena arrivata la segnalazione, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando locale con l’equipaggio della squadra 17A, l’autobotte B17 e l’autoscala A17 per mettere in sicurezza la zona. Una volta sul posto, inoltre, hanno provveduto a far evacuare i residenti che si trovavano all’interno del palazzo e ad estinguere le fiamme che, in breve tempo, sono divampate nel vano scala. Le cause restano in corso di accertamento, il loro intervento risulta ancora in corso.

