Il 3 novembre si è svolta la 53ª edizione della leggendaria Maratona di New York, una gara che rappresenta un sogno per migliaia di atleti in tutto il mondo. Tra i 2400 italiani presenti quest’anno, a vivere l’emozione di attraversare luoghi iconici come Brooklyn, Manhattan e Central Park, c’era anche Giuseppe Petrone, vigile del fuoco del Comando di Crotone.

Petrone, maratoneta da meno di due anni, ha affrontato con coraggio e determinazione la sfida, completando i 42,195 km in un tempo di 4 ore e 9 minuti. Una performance straordinaria per chi, con un’esperienza recente nella corsa, ha deciso di mettersi alla prova su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo sportivo.

La realizzazione di questo sogno è stata possibile grazie al supporto della sua famiglia e alla collaborazione dei colleghi del Comando Vigili del Fuoco di Crotone, che lo hanno incoraggiato e aiutato nella gestione degli allenamenti. “Non ce l’avrei fatta senza il loro sostegno”, ha dichiarato Petrone, visibilmente emozionato.

Il Comandante, Ing. Summa, e tutto il personale dei Vigili del Fuoco di Crotone si sono congratulati con Petrone per l’eccezionale risultato raggiunto, sottolineando come il suo esempio sia fonte di ispirazione per l’intera comunità.

https://wesud.it/un-sogno-realizzato-il-vigile-del-fuoco-giuseppe-petrone-porta-crotone-alla-maratona-di-new-york